Запаси газу у підземних сховищах перевищили 15 мільярдів кубометрів - Коболєв

Станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 мільярдів кубометрів, залишилось додати 5 мільярдів кубометрів.

Про це 21 липня повідомив у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, до кінця сезону закачки залишилось 86 днів.

Коболєв зазначив, що транзит газу залишається на рівні в 303,8 мільйонів кубометрів на добу, що пов'язано із зупинкою російським "Газпромом" на ремонт двох ниток "Північного потоку", після якої обсяги транзиту зросли на 25%.

Нагадаємо:

Україна з 4 квітня по 6 липня збільшила запаси природного газу у підземних сховищах на 59,8% (на 5,22 мільярдів кубометрів) - до 13,9 мільярдів кубометрів.

У квітні Україна почала закачування газ до наступної зими.

Після завершення опалювального сезону наша країна збільшила запаси природного газу в своїх підземних сховищах на 304,44 млн кубометрів.

Економічна правда