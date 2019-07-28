Новини вихідних: виробництво сталі, конкурс по "Дельфіну" та "шпигунські" додатки

Про що всі говорили на вихідних?

Про виробництво сталі. Українські металурги в червні 2019 року у порівнянні з червнем минулого року скоротили виробництво сталі на 3% - до 1,659 млн тонн, зберігши при цьому 13-е місце в списку світових виробників цієї продукції.

Про купівлю житла в Польщі. У 2018 році українці придбали у Польщі 110 тисяч квадратних метрів нерухомості.

Про конкурс по "Дельфіну". Конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря не виправдав очікувань в частині приходу на український ринок потужних гравців світового рівня, тож має бути оголошений новий конкурс.

Про "шпигунські" додатки. Хакери з Росії завантажують в інтернет-магазини фейкові застосунки, які копіюють популярні програми і можуть шпигувати за власником смартфона.

Про зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 25,43 гривні за долар.