Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Субота, 27 липня 2019, 10:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 25,43 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,33 гривні (на 26 липня - 28,32 гривні).

Нагадаємо:

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 26 липня на рівні 25,48 гривні за долар.

26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,36 - 25,39 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ще одна компанія отримала ліцензію НБУ на переказ коштів 26 липня 2019, 16:08
Приватбанк отримав від НБУ 2,5 мільярда рефінансування 26 липня 2019, 13:05
НБУ зберіг прогноз інфляції до 2020 року на рівні 6,3% 26 липня 2019, 10:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!