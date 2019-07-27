Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Субота, 27 липня 2019, 10:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 25,43 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,33 гривні (на 26 липня - 28,32 гривні).
Нагадаємо:
НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 26 липня на рівні 25,48 гривні за долар.
26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,36 - 25,39 гривні за долар.
Економічна правда
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