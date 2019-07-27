Україна зберегла 13-е місце серед виробників сталі

Українські металурги в червні 2019 року у порівнянні з червнем минулого року скоротили виробництво сталі на 3% - до 1,659 млн тонн, зберігши при цьому 13-е місце в списку світових виробників цієї продукції.

Про це повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association), передає УНІАН.

Згідно з повідомленням, за підсумками червня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 87,5 мільйона тонн (зростання на 10% до червня 2018 року).

Далі йдуть Індія (9,3 млн тонн, +4%), Японія (8,8 млн тонн, +0,4%), США (7,3 млн тонн, +3,1%), Південна Корея (5,96 млн тонн, -2,6%), Росія (5,88 млн тонн, -2,6%), Німеччина (3,4 млн тонн, -5,8%), Бразилія (2,8 млн тонн, -3,1%), Туреччина (2,7 млн тонн, -11%), Іран (2,16 млн тонн, +6,1%), Італія (2,1 млн тонн, -2,5%), Тайвань (1,96 млн тонн, -0,3%).

Загалом в червні 2019 року у порівнянні з червнем минулого року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі на 4,6% - до 158,98 мільйона тонн.

За підсумками січня-червня поточного року Україна збільшила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 5,2% - до 10,93 мільйона тонн, зберігши 13-е місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн.

З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більшу частину металургійних виробничих потужностей.

Другий фактор, прояв якого було найпомітніше у 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 і 2016 років Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу.