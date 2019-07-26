Новини 26 липня: конкурс по "Дельфіну, "відкрите небо" та транзит газу

Про конкурс по "Дельфіну". Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Про "відкрите небо". Україна та Євросоюз можуть підписати Угоду про спільний авіаційний простір до кінця року, якщо Велика Британія в жовтні вийде з блоку.

Про звільнення Кличка. Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.

Про ремонт доріг. "Укравтодор" анонсував створення онлайн-інструментів для відстеження стану дорожнього покриття та ремонту доріг.

Про газову схему Онищенка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє про затримання учасниці злочинних схем із розкрадання газу.

Про транзит газу. НАК "Нафтогаз України" очікує від російського "Газпрому" відповіді на пропозицію Єврокомісії щодо транзитного контракту або інший варіант.

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СБУ "розбушувалася". Що стоїть за гучними обшуками силовиків

Поточний тиждень ознаменувався обшуками Служби безпеки на низці державних підприємств та в одній з найбільших приватних компаній "ArcelorMittal Кривий Ріг". Чим пояснюється активізація правоохоронців, і чи задоволені такими діями СБУ в команді президента?

