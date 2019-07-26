ЄС може підписати "відкрите небо" з Україною до кінця року - посол

Україна та Євросоюз можуть підписати Угоду про спільний авіаційний простір до кінця року, якщо Велика Британія в жовтні вийде з блоку.

Про це заявив посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді".

"Мої колеги у Брюсселі кажуть, що відразу, щойно відбудеться Brexit, перепони для підписання цієї угоди будуть зняті", - сказав Мінгареллі.

Він нагадав, що підписання було заблоковане через суперечку Іспанії та Великої Британії щодо статусу Гібралтару.

"Тож коли Британія вийде з Євросоюзу – цієї суперечки всередині ЄС вже не буде. А отже, я сподіваюся, що вже до кінця цього року це станеться", - зазначив посол.

Зазначимо, що після підписання угода ще має пройти процес ратифікації, тож у разі підписання реально набуде чинності вже наступного року.

Як відомо, новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив про намір вивести країну з ЄС 31 жовтня з угодою про вихід з ЄС або без неї.

Детальніше читайте в публікації: "Посол Євросоюзу: Не хочу постійно говорити в Україні "корупція, корупція, корупція".

Європейськка правда