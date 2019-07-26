"Нафтогаз" назвав "вкидом" інформацію про короткостроковий транзит

НАК "Нафтогаз України" очікує від російського "Газпрому" відповіді на пропозицію Єврокомісії щодо транзитного контракту або інший варіант.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.

"Джерела Reuters кажуть, що "Газпром" хоче контракт на транзит не на 10 років, як запропонувала Єврокомісія, а тільки півроку-рік, поки не добудують "Північний Потік-2", - написав Вітренко.

"По-перше, було б бажано, щоб "Газпром" відповів офіційно на пропозицію Єврокомісії. Якщо "Газпром" не приймає цю пропозицію, нехай запропонує свій варіант. Причому бажано з усіма деталями", - додав він.

"Наприклад, чи готовий Газпром на практиці розблокувати можливість іншим компаніям здійснювати транзит газу з території РФ. Ми його уважно розглянемо", - заявив виконавчий директор.

Він додав, що українська сторона неодноразово наголошувала, що зацікавлена у продовженні транзиту, і тому займає конструктивну позицію.

"По-друге, це ще раз доводить, що поки що чи неєдиними важелем впливу на збереження хоч якогось транзиту через Україну є зупинка будівництва Північного потоку-2. Сподіваюсь, на це звернуть увагу у Європі, зокрема в Німеччині", - підсумував Вітренко.

В свою чергу у прес-службі "Нафтогазу" заявили, що жодної офіційної інформації від російської сторони щодо ідеї короткого контракту компанія не отримувала.

"Ми розуміємо, що сьогоднішній вкид це, ймовірно, тестування боєм. З цікавістю читаємо заголовки російських ЗМІ, які подають це як вирішений факт", - заявили в компанії.

Раніше Reuters з посиланням на 4 джерела повідомило, що Росія хоче укласти з Україною короткострокову угоду про транзит газу в Європу, щоб виграти час для завершення будівництва газопроводів в обхід української ГТС.

Нагадаємо:

18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Економічна правда