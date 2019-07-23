Справу по Рожковій перенесли з Баришівського суду в Київ
Справу по першому заступнику голови Нацбанку Катерині Рожковій перенесли з Баришівського районного суду до Київського апеляційного суду.
Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на прес-службу НБУ.
Зазначається, що 22 липня не відбулося засідання в Баришівському райсуді у справі № 355 / 867/19 за позовом Барташ А.В. до Лук’яненко А.Ю., першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової про визнання недостовірною інформації та припинення дії, яка порушує право.
У Нацбанку пояснили, що причиною цього стало те, що 16 липня 2019 роки від відповідача Лук’яненко А.Ю. надійшла апеляційна скарга на рішення про відкриття провадження у цій справі.
"У зв’язку з цим цивільну справу судом направлено до Київського апеляційного суду для розгляду апеляційної скарги", - заявили у прес-службі НБУ.
Нагадаємо:
Баришівський районний суд Київської області 11 червня прийняв рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь в засіданнях правління Нацбанку і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.
Пізніше Рожкова заявила, що повернулася з Лондона, де була на конференції, і вийшла на роботу.
В НБУ заявили, що суд не може звільнити Рожкову.
НБУ оскаржив це рішення.
Національна академія правових наук України, яка на прохання НБУ виступила експертом з даного питання, стверджує, що суд перевищив свої повноваження.
Рожкова заявила, що приводом для подання позову проти неї у Баришівський суд стала публікація на "сумнівному" сайті ОРД.
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