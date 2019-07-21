Новини вихідних: нова програма МВФ, обшуки на АрселорМіттал та наступний прем’єр

Про реформу митниці. Експертка з електронних реформ Яніка Мерило буде курирувати продакт менеджмент і дизайн процесів в Державній митній службі.

Про справу SkyUp. Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка раніше винесла ухвалу про тимчасове припинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp.

Про нову програму МВФ. Україна зможе укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом на суму 6-8 мільярдів доларів до кінця 2019 року і здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом в 2020 і 2021 роках.

Про обшуки на АрселорМіттал. Служба безпеки України в суботу провела обшуки на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про нового прем’єра. Президент Володимир Зеленський чекає на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем’єра.