Відома реформаторка приєдналася до команди Нефьодова

Експертка з електронних реформ Яніка Мерило буде курирувати продакт менеджмент і дизайн процесів в Державній митній службі.

Про це написав новообраний голова відомства Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

"Яника Мерило долучається до побудови нової митниці. Буде займатися продакт-менеджментом, особливо в напрямку дизайну процесів, з якими стикатимуться клієнти Держмитслужби", - написав він.

Мерило на своїй сторінці в Facebook підтвердила інформацію про роботу в Митній службі.

"Обіцяю зробити все можливе і по митниці, і по E-Health в сфері держреформи. Ці два проекти для мене найважливіші по електронним реформам", - написала вона.

Нагадуємо:

Естонка Мерило з січня по травень 2015 року була радником міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

На цій посаді відповідала за залучення інвестицій, покращення інвестиційного та бізнес-клімату, координацію міжнародних програм і розробку рішень електронного уряду.

З кінця 2015 року Мерило стала директором з інновацій мерії Львова.

Вона також є президентом Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій.

Спеціалізація Мерило - впровадження IT-технологій в роботу органів влади.

11 травня 2016 року стала радником на громадських засадах міністра інфраструктури Володимира Омеляна

У серпні 2016 року перейшла на роботу в мерію Дніпра, ставши заступником міського голови Бориса Філатова.

Останнім часом займалася напрямок E-Health проекту "Держава в смартфоні".

Економічна правда