Проти судді, яка зупинила ліцензію SkyUp, відкрили справу

Джерело: Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка раніше винесла ухвалу про тимчасове припинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp.

Деталі: Перша Дисциплінарна палата ВРП отримала скарги від адвоката авіакомпанії SkyUp Дмитра Толкачова та народного депутата Антона Геращенка.

За результатами перевірки Перша Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що відомості, викладені у скаргах, можуть свідчити про наявність у діях судді ознак дисциплінарного проступку, передбаченого статтею 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що призвело до порушення правил щодо юрисдикції, умисне або внаслідок грубої недбалості допущення порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків)



У ВПР вважають, що суддя Олена Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення ліцензії SkyUp на право перевезення пасажирів – "фактично зупинила господарську діяльність авіакомпанії, що є втручанням в діяльність товариства", а під час вирішення питання щодо наявності чи відсутності підстав для забезпечення позову "взяла до уваги лише думку позивача, проігнорувавши інтереси відповідача та інших користувачів, пасажирів".

Що було раніше: Литвиненко подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, яку мали розглянути 18 липня. Під час засідання з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

Історія питання:

24 травня суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp, але не заборонила компанії перевозити пасажирів до вирішення спору по суті.

Пізніше мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто її позову щодо SkyUp.

Крім того, у день, коли Оксана Пасенко заявила поліції, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я нардепа Олександра Дубініна з проханням посприяти у забезпеченні виконання рішення суду.

Цей депутат – багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Ігорю Коломойському, який також володіє компанією "Міжнародні авіалінії України".

Коломойський заявив, що Дубінін "не є до нього афілійованою особою".

Згодом Державне бюро розслідувань почало щодо судді Литвиненкокримінальне провадження.

Детальніше читайте у матеріалі: Конфлікт перевізників: що відбувається навколо авіакомпанії Sky Up

Українська правда