"Укрзалізниця" сформувала поїзд Київ-Лисичанськ із оновлених вагонів

Новий склад поїзда Київ-Лисичанськ з оновлених вагонів у новій корпоративній колористиці курсує вже кілька днів.

Про це повідомив глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.

Швидкий поїзд "Київ – Лисичанськ" - один із найпопулярніших напрямів. На лютий – березень призначено 26 додаткових рейсів.

"У його складі - виключно модернізовані вагони купе та категорії "люкс". Плюс - зручний розклад курсування. До цього поїзд курсував раз на 4 дні", - повідомив голова "Укрзалзниці".

"Минулого року запустили в роботу 118 модернізованих пасажирських вагонів - а це 7-8 повноцінних складів", - розповів Кравцов.

За його словами, у найближчих планах - сформувати повністю оновлений нічний експрес Київ-Маріуполь.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" назвали проекти, на які Єврокомісія може дати майже мільярд євро.