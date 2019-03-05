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"Укрзалізниця" проголосила кінець епохи лінолеуму та червоних доріжок у потягах

Вівторок, 5 березня 2019, 15:24
 

У 2019 році Україна отримає 40 нових вагонів із сучасним шумоізоляційним покриттям для підлоги замість звичних червоних доріжок і лінолеуму.

Про це повідомив глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.

"Проанонсую гарні новини: цього року з заводу ми отримаємо 40 нових вагонів. Вони будуть без звичних різнокольорових доріжок і розкритикованого пасажирами лінолеуму. Замість них — суцільне шумоізоляційне покриття для підлоги", — написав Кравцов.

Перші 10 вагонів УЗ отримає вже у березні.

Водночас Кравцов підкреслив, що замінити покриття одразу в усіх вагонах складно, адже ціна чимала.

Керівник "Укрзалізниці" розповів також, що передбачено "ще кілька новинок".

"Виробнику ми прописали нові технічні умови. Тож будемо чекати на зворотний зв’язок від пасажирів", — резюмував Кравцов.

Раніше "Укрзалізниця" представила новий склад поїзда Київ-Лисичанськ із оновлених вагонів. Як повідомив глава УЗ, у його складі — виключно модернізовані вагони купе та категорії "люкс". 

Економічна правда

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