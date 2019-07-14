Новини вихідних: звільнення голови ДФС, поїзди до Росії та розумні міста

Про мільярдний позов проти УЗ. "Укрзалізниця" заявила, що Крюківський вагонобудівний завод "маніпулює фактами" та порадила усунути "конструктивні недоліки", які, за словами компанії, були виявлені у ході експлуатації поїздів виробництва КВБЗ.

Про виплати "зеленим". Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила для компанії "Укренерго" нові тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на друге півріччя 2019 року, які набудуть чинності з 1 серпня.

Про відмову від жетонів. З 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони.

Про поїзди до Росії. Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією через зобов'язання перед Євросоюзом.

Про розумні міста. Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж і Рейк'явік очолили список кращих смарт-міст світу.

Про звільнення голови ДФС. В.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення.