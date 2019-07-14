Керівник ДФС після вказівки Зеленського написав заяву про звільнення

Хто такі мілленіали? Чому вони йдуть з успішних компаній? Як цьому зарадити? Свій рецепт має професор Гвідо Штейн.

Митниця отримала нового керівника — Нефьодова. Ідеолог системи ProZorro розповів ЕП, що чекає на відомство, як він планує боротися з контрабандою і чому не пішов у парламент.

Пошуковий гігант знає про нас більше, ніж близькі люди. Як браузер Google Chrome і смартфони на Android і iOS шпигують за користувачами, і що саме вони можуть про вас знати.(рос)