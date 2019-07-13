"Укрзалізниця" відповіла на мільярдний позов Крюківського заводу

АТ "Укрзалізниця" заявила, що Крюківський вагонобудівний завод "маніпулює фактами" та порадила усунути "конструктивні недоліки", які, за словами компанії, були виявлені у ході експлуатації поїздів виробництва КВБЗ.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Скільки Укрзалізниця має купити пасажирських вагонів - визначає річний фінансовий план компанії, а не Крюківський вагонобудівний завод", - підкреслили у компанії.

В УЗ підтверджують, що уклали з заводом угоду на купівлю 54 пасажирських вагонів, але згодом Кабмін затвердив фінансовий план компанії, яким передбачається закупівля лише 20 вагонів - 10 у цьому році та 10 у наступному.

"Укрзалізниця вже внесла заводу авансовий платіж за 5 пасажирських вагонів, з яких поставлено 3.

Щодо 2 вагонів класу РІЦ, то компанія очікує від заводу-виробника надання ним повного пакету документів, який би підтвердив відповідність цих вагонів вимогам курсування в міждержавному сполученні, де ширина колії 1435 мм", - йдеться у повідомленні.

В УЗ закликали Крюківський завод "не маніпулювати фактами, а вдосконалювати якість рухомого складу та усунути конструктивні недоліки, які були виявлені в ході експлуатації швидкісних поїздів виробництва КВБЗ".

Нагадаємо:

Господарський суд Києва відкрив справу за позовом Крюківського вагонобудівного заводу проти "Укрзалізниці" про стягнення коштів на загальну суму близько 1,4 мільярда гривень.

КВБЗ підкреслює, що "Укрзалізниця" порушила чотири договори на поставку 54 пасажирських вагонів, не розрахувалася за 11 пасажирських вагонів, отриманих в грудні 2018 і січні 2019 року, та не сплатила авансові платежі за договорами.

На КВБЗ стверджують, що "Укрзалізниця" своїми діями веде завод до банкрутства.

Українська правда