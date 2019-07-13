Метро Києва починає відмовлятися від жетонів

З 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони.

Про це повідомляється на офіційній сторінці КП "Київський метрополітен" в Facebook.

"Перші два вестибюлі станцій метрополітену починають працювати без жетонів: жетон не продаватиметься і не прийматиметься у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) та станції "Іподром" (вихід до Іподрому)", - йдеться у повідомленні.

У КП "Київський метрополітен" уточнили, що на цих станціях працюватимуть "сучасні засоби оплати" - картка метро, безконтактна банківська картка чи е-квиток, а раніше куплені жетони можливо використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших станціях.

"Повністю жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року", - нагадали у КП.