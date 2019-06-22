"Позивачка" до SkyUp каже, що не писала заяву до Баришівського суду

Жителька міста Баришівка Оксана Пасенко, яка зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp на перевезення пасажирів, заявляє, що не підписувала позовну заяву.

Про це жінка розповіла журналістам програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Причиною скарги та припинення ліцензії приватному українському перевізнику стало начебто "системне невиконання зобов'язань перед клієнтами", "затримки рейсів" – про що йдеться у позовній заяві, яка опинилася у розпорядженні "Схем".

При цьому, сама Оксана Пасенко визнала, що ніколи не була клієнткою компанії: "Тимчасово не працюю. Дома відпочиваю".

На пряме запитання, чи подавала вона позов щодо авіакомпанії, жінка відповіла негативно.

І повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою. "Я позов написала, що я туди (до суду – ред.) не зверталась і не користувалась послугами (авіакомпанії – ред.)", – заявила Пасенко.

Як наголошується, поліція прийняла звернення жінки, хоч та й не мала документів.

Воно зареєстроване в Баришівському відділенні поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП в Київській області.

24 травня Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію "першого українського лоукосту" SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті".