Новини 7 червня: боржок Коломойського, арешт російських літаків, газоносна ділянка в Чорному морі

Про боржок Коломойського. Підтверджений аудитом борг пов'язаних із Ігорем Коломойським осіб і компаній перед Приватбанком становить 212 мільярдів гривень.

Про активи Коломойського в США. Приватбанк розкрив активи колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк звинувачує у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.

Про арешт літаків російської компанії. Суд заарештував і заборонив експлуатацію п’яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 авіакомпанії "Волга-Дніпро".

Про золотовалютні резерви. Міжнародні резерви України, за попередніми даними, становлять 19,4 млрд доларів, зменшившись у травні на 5,5% через значні обсяги погашень за державним боргом.

Про газоносну ділянку в Чорному морі. Право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією.

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Професор зі стратегічного управління та підприємництва в університеті Каліфорнії Майкл Пешкам розповів про особливості ведення бізнесу в умовах Четвертої індустріальної революції.

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Конституційний суд задовольнив скаргу Запорізького заводу феросплавів, який контролюється олігархом Ігорем Коломойським. Тепер Національне антикорупційне бюро не зможе оскаржувати в судах корупційні угоди.