Російській авіакомпанії заборонили експлуатацію літаків-гігантів "Руслан"

Подільський районний суд Києва 28 травня за клопотанням Головного управління Національної поліції у Києві заарештував і заборонив експлуатацію п’яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 авіакомпанії "Волга-Дніпро" (Росія).

Про це Економічній правді повідомили у прес-службі юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", яка представляє інтереси держпідприємства "Антонов".

Зазначається, що суд наклав арешт на літаки: Ан-124-100 з реєстраційними номерами RA-82068 (серійний номер № 0703), RA-82078 (серійний номер 0710), RA-82045 (серійний номер 0609), RA-82046 (серійний номер 0610), RA-82077 (серійний номер 0709), що належать Авіакомпанії "Волга-Дніпро" (РФ) і Volga Dnepr Airlines (Ірландія).

Це було зроблено в рамках кримінального провадження за ст. 281 КК (порушення правил повітряних польотів, які створили небезпеку для життя людей або інші тяжкі наслідки).

Таким чином суд заборонив авіакомпанії і будь-яким іншим особам їх експлуатацію.

Також будь-яким третім особам (аеропортам, авіавладі) заборонено здійснення будь-яких дій, спрямованих на посадку/зліт (прийом/відправлення) зазначених повітряних суден.

"На думку ДП "Антонов", слідства і суду допуск зазначених в ухвалі суду літаків Ан-124 до подальшої експлуатації є порушенням положень Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Керівництва до льотної придатності ІКАО. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронні органи України за заявою ДП "Антонов", як власника Сертифікату типу літака, розслідують факт сертифікації Росавіації компанії AMTES GmbH в якості розробника модифікації літака Ан-124-100 і видачі Додаткового Сертифікату типу на зміну типової конструкції "Підтримка льотної придатності в частини підтвердження ресурсу і терміну служби ".

У результаті незаконних дій Росавіації і AMTES GmbH літакам Ан-124, експлуатантом яких є Авіакомпанія "Волга-Дніпро", в обхід ДП "Антонов" була продовжена льотна придатність, що ставить під загрозу безпечну експлуатацію даних літаків.

ДП "Антонов" - українське державне підприємство, основною сферою діяльності якого є розробка, виробництво і ремонт літаків серії "Ан". Входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

Як повідомлялося раніше, "Антонов" має намір відновити виробництвоважких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

Економічна правда