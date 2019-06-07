Міжнародні резерви України зменшилися на 5,5%

Станом на 1 червня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 19 401,6 мільйона доларів, зменшившись у травні на 5,5% через значні обсяги погашень за державним боргом.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Станом на 1 червня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", - повідомляє НБУ.

Так, динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:

По-перше, виконання зобов’язаньУкраїни за державним боргом.

"На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті минулого місяця було спрямовано 1 801,1 млн дол", - пояснили в НБУ.

Зокрема, 1 281,3 млн дол становили платежі з обслуговування та погашення єврооблігацій та облігацій внутрішньої державної позики.

Також 446,5 млн дол сплачено за зобов’язаннями уряду і НБУ перед Міжнародним валютним фондом.

Решта коштів спрямована на обслуговування боргу перед іншими міжнародними фінансовими організаціями, додали в НБУ.

"Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті на 426,7 млн дол та фінансуванням від Світового банку на 10 млн дол", - додали в центробанку.

По-друге, переважно сприятлива ситуація на валютному ринку. Загалом чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 160,6 млн дол.

"У травні пропозиція валюти була вищою за попит насамперед завдяки стабільним надходженням валютної виручки експортерів, а також подальшому зростанню інвестицій нерезидентів у гривневі державні цінні папери", - зазначили в НБУ.

У результаті Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 203,6 млн дол (із них 171,5 млн дол – у формі інтервенцій за вибором найкращої ціни), не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними факторами.

Водночас для згладжування курсових коливань упродовж місяця НБУ продав лише 43 млн дол у форматі інтервенції за єдиним курсом;

По-третє, переоцінка фінансових інструментів(зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 80,7 млн дол.

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2019 року становили 20,63 мільярдів доларів, збільшившись за місяць на 2,1%.

Економічна правда