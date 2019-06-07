Коломойський має повернути Приватбанку щонайменше 212 мільярдів

Підтверджений аудитом борг пов'язаних із Ігорем Коломойським осіб і компаній перед Приватбанком становить 212 мільярдів гривень.

Про це повідомила заступник голови правління Приватбанку Галина Пахачук в інтерв'ю НВ Бізнес.

"Компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам банку, на сьогодні в гривневому еквіваленті винні банку 240 мільярдів гривень. 212 мільярдів із них підтверджені аудиторським висновком кредити плюс відсотки, які нараховані, але не отримані. І відповідно, коли зростає курс, збільшується і зобов'язання по валютній позиції", - сказала вона, відповідаючи на питання про те, скільки коштів повинен повернути Коломойський.

Сам же Коломойський раніше заявив, що знову планує стати співвласником Приватбанку, або ж повернути частину грошей, які були вкладені ним на момент націоналізації банку.

Нагадаємо:

18 квітня Окружний адмінсуд Києва, вивчаючи справу майже 2 роки, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом Коломойського до НБУ, Кабміну, Фонду гарантування вкладів фізосіб і Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

19 квітня стало відомо, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року, яким визначено перелік пов'язаних із банком фізичних і юридичних осіб.

20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського по кредитах рефінансування Приватбанку на суму в 9,2 млрд грн, отриманим до його націоналізації.

НБУ на підставі особистої поруки Коломойського також подав позов до Женевського суду, вимагаючи повернути борги.

13 травня Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу НБУ на визнання незаконним його розпорядження про перевірку Приватбанку.

21 травня Приватбанк подав позов проти Коломойського, з яким тісно асоціюють сьогоднішнього президента Володимира Зеленського.

24 травня НБУ оскаржив рішення суду про незаконність націоналізації Приватбанку.

Серед відповідачів є також троє громадян США, які живуть у Майамі, і 19 анонімних компаній.