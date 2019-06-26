Новини 26 червня: вартість судів із Коломойським, стрибок Bitcoin та обшуки у Міноборони

Про що всі говорили сьогодні?

Про вартість судів із Коломойським. Судові процеси, ініційовані Ігорем Коломойським проти України в боротьбі за Приватбанк, обійшлися в 2018 році державі в 600 мільйонів гривень.

Про вугілля з окупованого Донбасу. Росія поставляє 19 країнам світу антрацит, видобутий в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Про обшуки у Міноборони. Державне бюро розслідувань проводить близько 40 обшуків у посадовців міністерства оборони в межах справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України.

Про світовий ВВП. Зростання світової економіки в найближчі два роки може ще сильніше сповільнитися у разі введення нових мит США проти китайської продукції: до 2,7% у 2019 році і до 2,4% - у 2020-му.

Про таємниці "Радару". Аудит заводу "Укроборонпрому" виявив зв'язки з РФ і махінації з офшором та землею.

Про стрибок Bitcoin. Курс Bitcoin продовжує рости, і після чергового стрибка минулого тижня до 11 тисяч доларів виріс ще і на сьогоднішній день коштує майже 13 тисяч доларів.

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Черешнева столиця України: як вирощують солодку ягоду в Мелітополі

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