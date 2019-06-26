Bitcoin подорожчав майже до 13 тисяч доларів

Курс Bitcoin продовжує рости, і після чергового стрибка минулого тижня до 11 тисяч доларів виріс ще і на сьогоднішній день коштує майже 13 тисяч доларів.

Про це свідчать дані сайтів CoinDesk і CoinMarketCap, які стежать за вартістю криптовалюти на різних біржах.

За останню добу курс валюти зріс на 16,7%. Таким чином, всього за добу криптовалюта додала до вартості майже 2000 доларів.

На даний момент вартість одиниці криптовалюти становить 12,5 тис. дол.

Нагадаємо:

22 червня курс Bitcoin перевищив 11 тисяч доларів, оновивши річний максимум.

У травні Bitcoin злетів вище 7,5 тисячі доларів, а в квітні його вартість за добу різко злетіла на 20%, подолавши рубіж у 5 тисяч доларів.

У цілому з початку року вартість криптовалюти зросла на 140%.

Водночас Bitcoin дуже далекий від максимумів 2017 року, коли його курс був близький до 20 тис. доларів.

Економічна правда