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Bitcoin подорожчав майже до 13 тисяч доларів

Середа, 26 червня 2019, 13:31
 

Курс Bitcoin продовжує рости, і після чергового стрибка минулого тижня до 11 тисяч доларів виріс ще і на сьогоднішній день коштує майже 13 тисяч доларів.

Про це свідчать дані сайтів CoinDesk і CoinMarketCap, які стежать за вартістю криптовалюти на різних біржах.

За останню добу курс валюти зріс на 16,7%. Таким чином, всього за добу криптовалюта додала до вартості майже 2000 доларів.

На даний момент вартість одиниці криптовалюти становить 12,5 тис. дол.

 
coindesk.com

Нагадаємо:

22 червня курс Bitcoin перевищив 11 тисяч доларів, оновивши річний максимум.

У травні Bitcoin злетів вище 7,5 тисячі доларів, а в квітні його вартість за добу різко злетіла на 20%, подолавши рубіж у 5 тисяч доларів.

У цілому з початку року вартість криптовалюти зросла на 140%.

Водночас Bitcoin дуже далекий від максимумів 2017 року, коли його курс був близький до 20 тис. доларів.

Економічна правда

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