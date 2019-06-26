Аудит заводу "Укроборонпрому" виявив зв'язки з РФ і махінації з офшором та землею

Непримітний фасад заводу "Радар" приховує багато брудних таємниць

Держаудитслужба провела перевірку діяльності ПАТ "Київський завод "Радар" за 2014 - 2019 роки, управління яким здійснював державний концерн "Укроборонпром", і виявила численні фінансові порушення: нічим не обмежене нарахування винагороди членам наглядової ради заводу, які паралельно займали керівні посади в ДК "Укроборонпром"; співпраця з Російською Федерацією; переплати офшорним фірмам за невстановлені послуги та інше.

Про це повідомляє журналістка експертної організації StateWatch Ольга Євстігнєєва за даними звіту аудиторів.

Перевірка встановила, що при виконанні контракту на постачання виробів інерціальних напівактивних голівок самонаведення РГС - 04Р та апаратури АС2.21-1 до Ефіопії підприємство понесло додаткові витрати на суму 136,3 тис доларів США при оплаті агентських послуг через державну компанію "Укрспецекспорт" на офшорну компанію OEM INTERTRADE INVESTMENT LIMITED (Hong Kong), що в свою чергу складає 47,7 % від загальної суми витрат за договором комісії - 285,68 тис. доларів. Аудиторам не представили документи, які б містили конкретні види агентських послуг і на них наклали гриф "для службового користування".

ДК "Укрспецекспорт" постійно резервувала у себе на рахунках обігові кошти заводу "Радар" для виконання даного контракту з Ефіопією, що позбавляло завод можливості витрачати власні кошти на господарську діяльність. Станом на кінець лютого 2019 року такий резерв складав 9,9 млн гривень.

Аудитори також зазначають, що загалом зовнішньоекономічні контракти заводу "Радар" через ДК "Укрспецекспорт" укладалися на невигідних умовах для заводу.

В 2017 році "Радар" виготовив 35 виробів РГС-04Я на загальну суму 31,6 млн гривень, які не момент аудиту не були передані "Укрспецекспорту". У випадку не реалізації даної продукції, це може призвести до втрат на зазначену суму.

Також аудитори встановили, що попри заборону РНБО від 2015 року Київський завод "Радар" постачав вироби та здійснював ремонт пошуково-прицільних систем "Осьминог", "Буран" та МНРЛС-85-96 для контрагентів з Російської Федерації, за що отримали дохід близько 9 млн гривень протягом 2015-2016 років.

Витяг зі звіту аудиторів

У наступні роки через відсутність планування довгострокового співробітництва за державним оборонним замовленням завод "Радар" вдався до зміни географічного розташування споживачів продукції з РФ до Білорусі та Естонії.

Також аудитори встановили, що за результатами аукціону завод уклав договір з TOB "Катерпіллер" від 2016 року про пайову участь у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями на території виробничих

потужностей ПАТ "Київський завод "Радар" у Печерському районі Києва.

За власний рахунок TOB "Катерпіллер" має забезпечити виконання роботи з ремонту приміщень, концентрації виробництва та енергозабезпечення на об'єктах ПАТ "Київський завод "РАДАР" вартістю 76 млн гривень. Згідно з листом TOB "Катерпіллер" від 2018 року Київський завод "Радар" всі роботи ремонту приміщень виконані. Проте за даними бухгалтерського обліку заводу такі роботи не відображені та дооцінка вартості вищезазначених корпусів не проведена.

У 2017 році TOB "Катерпіллер" виконала роботи по частковому знесенню корпусів та приміщень. Однак, станом на 28 лютого цього року завод не отримав металобрухт після знесення і за даними бухгалтерського обліку вищезазначені будівлі обліковуються із залишковою вартістю 4,1 млн гривень. Також на знесенні корпуси нараховуються амортизація.

Водночас, пунктом 6.7 Договору передбачено, що у разі припинення або розірвання Договору за ініціативою ПАТ "Київський завод "Радар" з будь-яких підстав, у місячний строк "Київський завод "Радар" зобов'язаний компенсувати TOB "Катерпіллер" всі понесені витрати на суму 77,7 млн гривень. Крім того, ухвалою слідчого судді Солом янського районного суду м. Києва, за поданням НАБУ накладений арешт на земельну ділянку та порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України "Зловживання владою або службовим становищем". В ухвалі ідеться про те, що службові особи заводу "Радар" занизили вартість земельної ділянки, площею 1,3631 Га у центрі Києва, на якій вестиметься будівництво, у понад 5 раз, внаслідок чого зменшили розмір пайового внеску приватної фірми на суму понад 100 млн гривень чим завдали матеріальної шкоди державному заводу на цю суму.

Аудитори також зазначають, що на ряд земельних ділянок заводу по Києву, чиновники заводу просто не оформлюють документів. Через що, такі землі можуть бути втраченими для держави.

Рівень зносу основних засобів заводу, а саме: будівель та споруд становить 79,19% , машин та обладнання - 95,77% , транспортних засобів - 84,5% , інструменти, прилади та інвентар - 99,92 % станом на кінець лютого 2019 року.

Також аудитори не змогли з'ясування реального виникнення та обліку дебіторської заборгованості на суму понад 3,4 млн гривень.

Додатково аудитори встановили, що ПАТ "Київський завод "Радар" протягом 2015-19 років виплатив З,2 млн гривень членам наглядової ради, які одночасно були керівниками та працівниками ДК "Укроборонпрому".

В 2015 році Кабінет Міністрів України вніс ПАТ "Київський завод "Радар" до реєстру об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Нагадаємо, нещодавно військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження після публікації результатів аудиторської перевірки державного підприємства "Укроборонресурси" за 2015-2018 роки.