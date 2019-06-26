Суди з Коломойським обійшлися державі в 600 мільйонів
Судові процеси, ініційовані Ігорем Коломойським проти України в боротьбі за Приватбанк, обійшлися в 2018 році державі в 600 мільйонів гривень.
Про це пише НВ Бізнес з посиланням на джерело, обізнане на юридичному ринку.
"Інша сторона судових процесів несе приблизно такі ж витрати на суди", - сказав співрозмовник видання.
За словами заступника голови правління Приватбанку Галини Пахачук, наразі по Привату проходить 600 ключових судових процесів, 4,8 тис менш знакових, а з урахуванням роздрібних клієнтів банку - 238 тис.
"Це фактично 60% судових позовів всієї банківської системи за різними спорами", - повідомляла раніше Пахачук.
Судові процеси по Приватбанку проходять в Україні, Європі (Лондон, Женева, Кіпр) і США.
Нагадуємо:
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.
Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.
20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.
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