Суди з Коломойським обійшлися державі в 600 мільйонів

Судові процеси, ініційовані Ігорем Коломойським проти України в боротьбі за Приватбанк, обійшлися в 2018 році державі в 600 мільйонів гривень.

Про це пише НВ Бізнес з посиланням на джерело, обізнане на юридичному ринку.

"Інша сторона судових процесів несе приблизно такі ж витрати на суди", - сказав співрозмовник видання.

За словами заступника голови правління Приватбанку Галини Пахачук, наразі по Привату проходить 600 ключових судових процесів, 4,8 тис менш знакових, а з урахуванням роздрібних клієнтів банку - 238 тис.

"Це фактично 60% судових позовів всієї банківської системи за різними спорами", - повідомляла раніше Пахачук.

Судові процеси по Приватбанку проходять в Україні, Європі (Лондон, Женева, Кіпр) і США.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Рекомендуємо почитати:

Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів

Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?

Ігор Коломойський: Я вважаю, що Порошенко – моя маріонетка