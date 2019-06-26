Зростання світового ВВП у найближчі два роки сповільниться через конфлікт Китаю і США - Fitch

Зростання світової економіки в найближчі два роки може ще сильніше сповільнитися у разі введення нових мит США проти китайської продукції: до 2,7% у 2019 році і до 2,4% - у 2020-му.

Такі прогнози надає міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings.

Зазначається, що ведення тарифів на весь імпорт із Китаю з боку США ознаменує "значну ескалацію торгової напруженості".

"Це призведе до того, що США будуть стягувати додаткові мита на товари на суму 300 мільярдів доларів", - підкреслили експерти.

Також у Fitch оцінили сценарій, в якому США вводять імпортні тарифи в розмірі 25% на товари з Китаю на суму 300 млрд дол.

"Це може сповільнити підйом світового ВВП на 0,4 процентного пункту в 2020 році. У тому числі темпи зростання економік США і Китаю будуть нижче відповідно на 0,4 п.п. і 0,6 п.п ", - вважають експерти.

У результаті глобальний ВВП збільшиться за підсумками поточного року на 2,7%, а в 2020 році підйом сповільниться до 2,4%, зазначають експерти. При цьому в останньому прогнозі Global Economic Outlook (GEO), опублікованому 17 червня, дані оцінки становили 2,8% і 2,7% відповідно.

Експерти також припускають, що для Китаю і США тарифи будуть сприяти зниженню обсягів експорту і підвищення імпортних цін, що призведе до збільшення витрат компаній і скорочення реальної зарплати.

"Довіра підприємців і ціни акцій також знизяться, що ще більше позначиться на інвестиціях в бізнес і зменшить обсяги споживання", - впевнені вони.

При цьому торговий конфлікт між Китаєм і США відчують на собі і країни, не втягнуті в нього.

Так, найбільш істотний негативний вплив відчує на собі Південна Корея: темпи зростання ВВП країни у 2020 році можуть виявитися на 1 п.п. нижче базового сценарію Fitch при ескалації напруженості.

Також це торкнеться сировинних експортерів, таких як Росія і Бразилія, оскільки уповільнення темпів підйому світової економіки призведе до зниження цін на нафту та інші види сировини.

Нагадаємо:

Раніше глава МВФ назвала торгові конфлікти головною загрозою для світової економіки.

Що стосується України, то зростання ВВП у 2019 році також, за оцінками МЕРТ, сповільниться до 2,7% із 3,3% у минулому році при зниженні інфляції до 7,6% з 9,8%.

Економічна правда