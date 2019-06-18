ЄС виділяє майже 30 мільйонів євро на підтримку реформи ДФС

Європейський Союз виділяє 29,5 млн євро на підтримку податкової та митної реформ в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

"18 червня Центральне агентство з управління проектами (CPMA, Литва), разом з Представництвом Європейського Союзу в Україні та спільно з Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою та Державною податковою службою розпочинають впровадження програми з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM)", - йдеться у повідомленні.

Компоненти програми EU4PFM спрямовані на підтримку податкових та митних реформ, а також розбудову потенціалу з управління державними фінансами, зокрема у сфері IT та HR.

На їхнє втілення Євросоюз виділяє 29,5 млн. євро. Загальний бюджет програми становить 55 млн євро, а завершення реалізації її заходів очікується у 2022 році.

В рамках митного компоненту програми EU4PFM буде надана допомога у впровадженні юридичних та процедурних змін у митній сфері та сферах спрощення процедур торгівлі. В межах програми також буде розроблено ІТ стратегії та HR стратегію, що є важливим для збільшення спроможності та ефективності інституцій задіяних в управління державними фінансами.

Протягом кількох місяців Мінфін також отримає підтримку в рамках іншої частини проекту EU4PFM, зокрема щодо запровадження важливого для стійкості бюджетної системи середньострокового бюджетного планування, управління ліквідності, будування ефективної системи бухобліку в публічному секторі, підвищенню точності макропрогнозу.

Нагадуємо:

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб становитиме 24 тисячі гривень.

23 квітня пройшов заключний етап конкурсного відбору на очільника ДПС, який проводила Комісія вищого корпусу державної служби. Переміг Сергій Верланов.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідована в рамках реформи податкового адміністрування.

17 квітня суд ухвалив рішення зупинити дію розпорядження Кабінету міністрів "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби".

Заяву до суду щодо зупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови державної митної служби подав народний депутат Андрій Антонищак.

За інформацією ЕП, за результатами конкурсу посаду глави Державної митної служби обійме перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

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Економічна правда