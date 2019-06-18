Новини 18 червня: відновлення сполучення з Донбасом, Чорнобиль, проблеми у Boeing

Про відновлення сполучення з Донбасом. Стратегія "Укрзалізниці" до 2023 року враховує можливість відновлення припиненого в березні 2017 року залізничного сполучення з Донецькою і Луганською областями.

Про Чорнобиль. Управління туризму та промоцій КМДА розраховує побачити 100 тисяч відвідувачів Чорнобиля до кінця 2019 року порівняно з 70-ма тисячами у 2018 році.

Про корупцію на залізниці. В останні декілька років постачання олив та мастильних матеріалів "Укрзалізниці" та Міністерству оборони майже повністю монополізували кілька компаній, які пов'язують з оточенням народних депутатів Олександра Грановського та Олександра Пономарьова.

Про проблеми у Boeing. У перший день авіасалону Ле Бурже у Франції Boeing не отримав жодного нового замовлення ні на один зі своїх літаків, в той час як Airbus записав замовлення і опції для 123 літаків.

Про зарплати шахтарів. Питання погашення боргів із заробітної платні працівникам держпідприємства "Львіввугілля" фактично вирішене - до 19 червня шахтарі мають отримати зароблені за лютий-квітень гроші.

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Love me тендер: як скандальні фірми захопили паливні підряди "Укрзалізниці" та Міноборони

Дві бізнес-групи виграють більшість тендерів "Укрзалізниці" та Міноборони на постачання мастильних матеріалів. За історією успіху стоїть стандартний набір українського бізнесмена: обмеження конкуренції, народні депутати та завищені ціни.