Фірми з оточення депутатів "захопили" паливні підряди "Укрзалізниці" та Міноборони

В останні декілька років постачання олив та мастильних матеріалів "Укрзалізниці" та Міністерству оборони майже повністю монополізували кілька компаній, які пов'язують з оточенням народних депутатів Олександра Грановського та Олександра Пономарьова.

Про це йдеться у розслідуванні ЕП.

Саме з впливом народних депутатів співрозмовники ЕП пов'язують успіх цих фірм.

Перша компанія — ТОВ "Агрінол". Вона випускає оливи на базі бердянського заводу "Азмол", який до 2016 року належав "Нафтогазу України".

"Завод контролюють родичі колишнього "регіонала", а нині депутата від "Волі народу" Олександра Пономарьова. Він і сам відкрито виконував роль адвоката сімейного бізнесу у скрутні моменти", - йдеться у статті.

Постачанням продукції "Агрінолу" займаються офіційні дилери компанії. Найчастіше для цього використовується фірма "Міроіл". У її активі — величезна кількість виграних останніми роками державних замовлень на мільйони гривень.

Інший фаворит, як зазначає автор, київський завод КSM. Його продукцію продають фірми з групи "Трейд коммодіті", яка у 2016 році стала активним учасником державних тендерів.

У 2018 році на неї припадало 35% поставок пального Міноборони, а у 2017 році цей показник становив 60%. Приблизно такий же успіх компанія демонструє і в тендерах "Укрзалізниці": у 2018 році на неї припало 40% постачань, у 2017 році — 50%.

"Коммодівців" пов'язують з оточенням народного депутата від БПП, "адвоката Харкова" Олександра Грановського. У 2017 році бізнесмен Андрій Адамовський, відомий співпрацею з Грановським, заявив, що є "одним з інвесторів" цієї компанії.

Другим інвестором був названий Володимир Трофименко. Сам депутат спростовував свою причетність до компанії.

Її офіційним засновником і директором значиться житель Кам'янського Вадим Майко, який раніше не відзначався успіхами на ринку пального.

Після хвилі скандалів і судових позовів "Трейд коммодіті" перейшла в стадію банкрутства, але її справу продовжують "рідні" "Август пром", "Фідея" та "Торум".

Як наголошується, вказані компанії в останні роки отримали монопольне становище в тендерах на постачання олив та мастил для "Укрзалізниці" та Міністерства оборони завдяки впровадженню спеціальних процедур допуску.

Детальніше читайте у матеріалі "Love me тендер: як скандальні фірми захопили паливні підряди "Укрзалізниці" та Міноборони"



Микола Топалов, Економічна правда