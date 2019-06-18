Шахтарям "Львіввугілля" обіцяють виплатити всі борги по зарплатам – представник Зеленського

Питання погашення боргів із заробітної платні працівникам держпідприємства "Львіввугілля" фактично вирішене - до 19 червня шахтарі мають отримати зароблені за лютий-квітень гроші.

Про це заявив представник президента Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

"Вже сьогодні на ДП "Львіввугілля" зайдуть кошти за паливо, що почало відвантажуватися споживачам, і сьогодні ж, максимум завтра, всі борги перед шахтарями за лютий-квітень будуть повністю погашені", – заявив він.

Зазначається, що про затримку з виплатою заробітної плати главі держави розповіли гірники шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля", яку Зеленський відвідав наприкінці травня у зв’язку з аварією.

Станом на початок червня заборгованість шахтарям за лютий-квітень поточного року становила 216 млн грн.

Головна причина ситуації, що склалася, – відсутність попиту на вугілля, а також непрозорі та неринкові схеми у галузі, пояснили в прес-службі.

"Тоді для вирішення питання президент скликав розширену нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України щодо енергетичної безпеки держави, де серед іншого розглядалися проблеми вугільної галузі", - розповіли в АП.

Для погашення заборгованості перед шахтарями Міністерство фінансів виділило 41 млн грн. Решта – близько 175 млн грн – це небюджетні кошти, отримані завдяки діям, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля.

Так само на контролі перебуває і ситуація на держпідприємстві "Волиньвугілля", запевнили в адміністрації президента.

"Там до 20 червня також має бути повністю погашено заборгованість із заробітної плати перед 1200 гірниками за квітень поточного року", - повідомив представник президента.

Як повідомлялося 10 червня, гірники держпідприємства "Львіввугілля" оголосили страйк і перекрили міжнародну трасу на знак протесту проти невиплати зарплат.

Економічна правда