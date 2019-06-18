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"Укрзалізниця" планує відновити залізничне сполучення з Донбасом

Вівторок, 18 червня 2019, 12:40
 

Стратегія "Укрзалізниці" до 2023 року враховує можливість відновлення припиненого в березні 2017 року залізничного сполучення з Донецькою і Луганською областями.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на ще не опублікований документ, який Кабінет Міністрів України затвердив 12 червня.

Якщо заборону скасують, обсяг перевезення вугілля в Донецький та Луганський регіони в 2021 році складе 40% (від показників 2016 року), залізної руди - 30%, чорних металів - 15%.

До 2030 року обсяги перевезень збільшаться вдвічі.

Нагадаємо, також у планах "Укрзалізниці" – створити "Вокзальну компанію", яка має запрацювати до кінця 2019 року.

Зазначимо, УЗ витрачає на утримання інфраструктури в 15 разів більше, ніж заробляє на ній.

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Укрзалізниця Донбас

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