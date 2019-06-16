Новини вихідних: багатомільйонний позов проти України та відсторонення Рожкової

Про багатомільйонний позов проти України. Компанія Gilward Investments B. V., яка була найбільшим акціонером авіакомпанії "АероСвіт", що припинила свою діяльність у 2014 році, відновлює позов проти України на суму понад 695 млн доларів.

Про управління Межигір'ям". Фірма "Скомпані", яка перемогла тендер на управління арештованою резиденцією "Межигір'я", проведений Агентством з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вигадала історію своєї господарської діяльності.

Про імпорт гречки. Загальна площа посіву гречки в Україні в поточному році знизилася майже на 10%.

Про відсторонення Рожкової. Національний банк України оскаржив рішення Баришівського районного суду Київської області щодо заборони першому заступнику Глави НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки.

Про реєстрацію патентів і авторських прав. В Україні збільшили розмір зборів за реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності - патентів, торговельних марок, авторських прав.

Про ФОПів. Кіровоградський окружний адміністративний суд став на бік фізичної особи-підприємця та визнав вимоги Державної фіскальної служби щодо сплати боргу з єдиного соціального внеску незаконними.