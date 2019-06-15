Україна імпортує вдвічі більше гречки, ніж відправляє на експорт

Загальна площа посіву гречки в Україні в поточному році знизилася майже на 10%.

Про це йдеться в повідомленні Ради з питань експорту продовольства (UFEB), передає Agroportal.

Посів гречки вже виконано на 53,2% територій, що становить 51,9 тис. га від запланованої площі на 2019 рік.

"Гречка зараз поступається по рентабельності таким культурам як пшениця, кукурудза і соняшник. Основними виробниками є переробники і бджолярі, які вирощують гречку для підтримки власного бджільництва", - повідомляє експерт Ради з питань експорту продовольства Людмила Пасічник.

За підсумками 4 місяців поточного року показник виробництва гречаної крупи в Україні становить 24,54 тис. тонн, що на 26% перевищує показник минулого року.

Експортний обсяг гречки за аналізований період зріс більш ніж наполовину (на 56%) до 3,85 тис. т. При цьому імпорт з січня по квітень 2019 р становить 7,34 тис. т. Основним постачальником крупи є Казахстан.

Згідно з даними Державної служби статистики, у квітні за гречку на внутрішньому ринку України платили 18,74 грн/кг, тоді як ціна на рис у цей місяць становила 24,4 грн/кг, пшоняної крупи - 38,48 грн/кг.

З початку року ціна на гречку зросла на 8,3% (від 17,14 грн/кг до 18,74 грн/кг).

"Внутрішній попит на гречку буде стабільно високим, підтримкою даної тенденції є не тільки цінова доступність, але і тенденція здорового харчування", - відзначають аналітики Ради з питань експорту продовольства.

Нагадаємо:

У січні ГО "Всеукраїнська Аграрна Рада" повідомила, що вітчизняні сільгоспвиробники продовжують скорочувати посіви гречки через інтервенцію неякісної та дешевої крупи походженням з Російської Федерації. Значні об’єми цієї продукції постачаються з Казахстану.

На переконання ВАР, для захисту українського ринку необхідно вводити антидемпінгові мита на імпорт гречки, що походить з РФ.