Суд дозволив ФОПу не платити ЄСВ за місяці без доходу

Кіровоградський окружний адміністративний суд став на бік фізичної особи-підприємця та визнав вимоги Державної фіскальної служби щодо сплати боргу з єдиного соціального внеску незаконними.

Про це повідомляє LegalHub.

Відповідно до рішення суду від 23 травня 2019 року, фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування при неотриманні доходу не зобов’язані сплачувати ЄСВ.

ФОП подав до суду на ДФС з метою скасування вимоги про сплату 15,82 тисячі гривень податкового боргу з ЄСВ.

У рішенні суду йдеться, що згідно з Законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", єдиний внесок нараховується для платників, (крім ФОПів, котрі обрали спрощену систему оподаткування), на суму доходу, отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Вказані платники податків повинні сплачувати внесок у розмірі, встановленому законом, незалежно від отримання доходу. До переліку цих платників податків не відносяться фізичні особи-підприємці, котрі обрали спрощену систему оподаткування.

Нагадаємо:

В Україні за минулий рік кількість фізичних осіб-підприємців зросла на 4%, а найбільший приріст був серед ФОПів, що займаються комп’ютерним програмуванням.

У команді Зеленського хочуть списати з ФОПів 7 мільярдів боргу за єдиний соціальний внесок, але у реальності цього боргу не існує - загальний податковий борг ФОП становить лише 2 мільярди гривень.

Економічна правда