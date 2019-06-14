В Україні можуть замінити "Роттердам+" на "Роттердам-"

Президент Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроект, яким планується запровадити нову формулу ціноутворення на електроенергію, що виробляється теплоелектростанціями, і яка скасує формулу "Роттердам+".

Про це під час брифінгу 14 червня повідомив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

Нова формула матиме назву "Роттердам-".

За цією формулою, за словами представника президента, буде розраховуватись вартість вугілля, яке використовують теплоелектростанції (ТЕС) для виробництва електроенергії.

І саме за цією формулою планується прибрати вартість доставки вугілля з порту Роттердаму до України, яка була передбачена у формулі "Роттердам+".

Формула "Роттердам+", за розрахунками представника президента в уряді, призводила до збільшення вартості електроенергії та приносила енергогенеруючим компаніям 12 мільярдів гривень щороку.

У законопроекті президента буде передбачено відтермінування запровадження ринку електроенергії на рік — до 1 липня 2020 року. Саме до того часу буде діяти формула "Роттердам-".

Формулою "Роттердам-" буде передбачено можливість зниження вартості вугілля, яке постачається на українські ТЕС, залежно від його якості — загалом до 10%.

Нагадаємо, що починаючи з 2016-го року вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України, регулюється за формулою "Роттердам+". Вона була запроваджена у зв’язку зі втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Сході. Після окупації Донбасу більшість шахт із антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС, опинилася на непідконтрольній території.

Тому, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП. У Нацкомісії тоді заявляли, що така методика розрахунку має усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій та дозволить Україні накопичувати достатньо вугілля до зими.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + вартість його доставки в Україну".

Формула "Роттердам+" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля.

Нагадаємо, що з січня по листопад 2016 року ціна теплової електроенергії зросла двічі.

У липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему "Роттердам+", а у 2017-му генпрокурор Юрій Луценко сказав, що формула становить корупційну загрозу для держави.

За словами Геруса, екс-президент Порошенко стверджував, що "Роттердам+" був умовою співпраці з МВФ, але насправді такої умови не було.

Нагадаємо:

У серпні 2017 року НАБУ почало кримінальне провадження через імовірні зловживання Нацкомісію з регулювання тарифів при укладанні "Роттердам+". Очільник НАБУ Артем Ситник заявляв, що справа про запровадження формули "Роттердам+" є пріоритетною для його відомства.

Пізніше у НКРЕКП заявили про намір скасувати формулу через перехід до ринку електроенергії.

АМКУ відмовився розслідувати формулу "Роттердам+", яка приносить надприбутки Ахметову.

У кінці грудня 2018 року Антимонопольний комітет не побачив зловживань монопольним становищем у компанії ДТЕК.

Голова АМКУ заблокував справу про оренду в "Борисполі", у якій фігурує друг нардепа, потім його знову викрили у блокуванні справи - щодо порушення конкурентного законодавства вінницьким виробником масла.

Антимонопольний комітет не виконує в повній мірі функції, які на нього покладені законом через велику залежність розслідувань від позиції голови АМКУ Юрія Терентьєва, стверджує держуповноважена Світлана Панаіотіді.

У травні 2019 року АМКУ після листа від НАБУ відкрило справу по "Роттердам+".

Економічна правда