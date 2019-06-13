"Укрзалізниця" попередила про збої у роботі системи онлайн-продажу квитків
ПАТ "Укрзалізниця" попереджає про можливі короткочасні обмеження доступності системи онлайн-продажу квитків через високу завантаженість.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"У роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої. Зараз фахівці "Укрзалізниці" вживають усіх заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи", - заявляють в "Укрзалізниці".
Нагадаємо:
Із червня з Києва до Болгарії почав курсувати безпересадочний купейний вагон, вартість проїзду в якому становить приблизно 100 євро.
10 червня на регулярній основі почав курсувати потяг Мукачево-Кошице.
Раніше "Укрзалізниця" призначила на літній період чотири додаткових поїзди, збільшивши кількість додаткових поїздів до 26.
Як повідомляли в УЗ, пасажиропотік залізницею в ЄС і назад збільшився у десятки разів - до 1,6 мільйона.
Економічна правда
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