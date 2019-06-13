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"Укрзалізниця" попередила про збої у роботі системи онлайн-продажу квитків

Четвер, 13 червня 2019, 12:59

ПАТ "Укрзалізниця" попереджає про можливі короткочасні обмеження доступності системи онлайн-продажу квитків через високу завантаженість.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої. Зараз фахівці "Укрзалізниці" вживають усіх заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи", - заявляють в "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

Із червня з Києва до Болгарії почав курсувати безпересадочний купейний вагон, вартість проїзду в якому становить приблизно 100 євро.

10 червня на регулярній основі почав курсувати потяг Мукачево-Кошице.

Раніше "Укрзалізниця" призначила на літній період чотири додаткових поїзди, збільшивши кількість додаткових поїздів до 26.

Як повідомляли в УЗ, пасажиропотік залізницею в ЄС і назад збільшився у десятки разів - до 1,6 мільйона.

Економічна правда

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