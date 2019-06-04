"Укрзалізниця" призначила ще 4 додаткові літні потяги

"Укрзалізниця" призначила на літній період іще чотири додаткові поїзди, збільшивши кількість додаткових поїздів до 26.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Так, поїзд №767 Київ-Херсон курсуватиме 2, 4, 6, 9, 11, 13 липня, з 15 липня по 31 серпня - щопонеділка, щовівторка, щочетверга і щосуботи.

Поїзд №251/252 Харків-Дніпро-Одеса - з 20 червня по 20 вересня через день.

Призначено також поїзд №076 Київ-Кривий Ріг-Херсон. У червні він відправлятиметься 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 числа, в липні - 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, у серпні - 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29.

Поїзд №80 Київ-Дніпро-Новоолексіївка в червні курсуватиме 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 числа. У липні він відправиться 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 числа, а в серпні - 1, 2, 5, 6, 9, 10 , 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

Крім того, "Укрзалізниця" також додала потяги на свята Трійці та Дня Конституції. Зокрема, призначено поїзд №191/192 Київ - Львів на 17 червня, №237 Київ - Дніпро на 14, 17, 27 і 30 червня.

Поїзду №779/780 Суми - Київ продовжений маршрут руху до Вінниці. Він курсуватиме по 6, 7 днях тижня, 14 17, 28 червня і 1 липня.

Також у додаткові рейси вирушить поїзд №86/85 Львів - Новоолексіївка. Зі Львова з 31 травня по 7 вересня він курсуватиме по непарних числах. Назад - 1 червня, з 2 червня по 8 вересня по парних числах.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" призначила 22 додаткові літні потяги й додаткові рейси графікових поїздів у напрямку морських курортів України.

Квитки на додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.