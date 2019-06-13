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"Укрзалізниця" запустила поїзд із Києва до Болгарії за 100 євро

Четвер, 13 червня 2019, 12:13

Із червня зі столиці України до Болгарії почав курсувати безпересадковий купейний вагон, вартість проїзду яким становить приблизно 100 євро, а час у дорозі - 38 годин.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"З червня у складі поїзда білоруських залізниць  № 451/452 Мінськ – Варна курсує купейний вагон Укрзалізниці, яким можна подорожувати з Києва до чорноморських курортів Болгарії", - зазначається у повідомленні.

Час у дорозі – 38 годин, приблизно стільки ж, як і автобусом, зазначили у компанії.

Вартість проїзду - близько 100 євро.

 

Поїзд до Болгарії курсуватиме так: 10, 15, 22, 27 червня;  4,  9,  16, 21, 28 липня; 2, 9, 14, 21, 26 серпня; 2 та 7 вересня. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 12, 17, 24, 29 червня, 6, 11, 18, 23, 30 липня, 4, 11, 16, 23, 28 серпня, 4 та 9 вересня. Відправлення з Києва о 20:12 та прибуття до Варни о 10:20 через добу. У зворотному напрямку з Варни поїзд відправлятиметься о 19:05 та прибуватиме до Києва о 07:33 через добу.

Окрім киян, залізничне сполучення з Болгарією мають мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Чернівців та інших міст, де поїзд зупинятиметься, зазначили в "Укрзалізниці".

Детальніше з розкладом руху цих поїздів можна ознайомитися за на сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо:

10 червня поїзд Мукачево-Кошице почав курсувати на регулярній основі.

Раніше "Укрзалізниця" призначила на літній період чотири додаткові поїзди, збільшивши кількість додаткових поїздів до 26.

Як повідомляли в УЗ, пасажиропотік залізницею до ЄС та зворотно збільшився у десятки разів – до 1,6 мільйона.

Економічна правда

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