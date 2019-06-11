Пасажиропотік залізницею до ЄС та зворотно збільшився у десятки разів – до 1,6 мільйона

За два роки дії безвізу "Укрзалізниця" перевезла майже 1,6 мільйона пасажирів до країн ЄС та зворотно, а наразі спостерігається більш ніж десятикратне зростання кількості пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Прямий пасажиропотік у сполученні Україна – ЄС за два роки дії безвізу склав 980 тис. пасажирів, зворотно – 615 тис.", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Крім того, за словами керівника "Укрзалізниці", наразі спостерігається більш ніж десятикратне зростання кількості пасажирів, які подорожують до країн ЄС та зворотно залізничним транспортом.

"Так, за 2016 рік, до безвізу, було перевезено 62 тис. пасажирів, то за 2018 рік – 821 тис. пасажирів. З початку цього року вже перевезено до країн ЄС та зворотно 374 тис. пасажирів", - зазначив він.

За словами керівника компанії, "Укрзалізниця" гнучко реагує на попит і пропонує для закордонних поїздок 21 пасажирський поїзд і безпересадкові вагони.

"Залізничним транспортом з України можна вирушити до Латвії, Литви, Угорщини, Австрії, Румунії, Польщі, Словаччини, Болгарії", – зазначив Євген Кравцов.

Наразі компанія працює над розширенням маршрутної мережі в західному напрямку.

Нагадаємо:

Із 9 червня цього року розпочали курсувати євроколією поїзди Кошице – Мукачево. Проїзд у зазначеному поїзді коштує 7,5 євро.

Також у планах компанії - призначити міжнародні поїзди Київ – Берлін, Прага – Мукачево колією 1435 мм, а також продовжити маршрут поїзда чотирьох столиць до Естонії, розповів Кравцов.

Економічна правда