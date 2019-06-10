9 червня поїзд Мукачево-Кошице почав курсувати на регулярній основі.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

"Вчора, 9 червня, поїзди №960/961, 962/963 Кошице – Мукачево – Кошице здійснили перші рейси. Ціна на квиток обіцяно демократична (7,5 євро), у дорозі 4 години євроколією", – повідомив також на своїй сторінці у Facebook голова правління АТ Євген Кравцов.

Він додав, що Укрзалізниця готувалася до таких регулярних рейсів майже рік.

"І для мандрівників: розклад розробляли так, аби було зручно їхати далі Україною. У Словаччині також гарні пересадкові маршрути Європою. Ну і не забувайте, про маршрут Мукачево - Будапешт. Місцеві залізничники кажуть, що напрямок надпопулярний", – прокоментував запуск нового поїзда Кравцов.

Як зазначили в Укрзалізниці, щоденно за напрямком курсуватимуть два дизель-поїзди ZSSK. Поїзд № 960/961 Кошице – Мукачево відправляється о 09:10 та прибуває до Мукачева о 14:00. У зворотному напрямку поїзд відправляється з Мукачево о 14:54 та прибуває до Кошице о 18:13.

Поїзд № 962/963 Мукачево – Кошице відправляється о 12:01 та прибуває до Мукачево о 16:42. Зворотно поїзд вирушає о 18:20 та прибуває до Кошице о 21:33. Під час маршруту заплановані зупинки на станціях Чоп-Пасажирський та Чієрна над Тисою.

Розклад вказаний за місцевим часом, а детально з ним ознайомитися можна на сайті Укрзалізниці. Квитки доступні у міжнародних касах.

Нагадаємо:

2 квітня словацький потяг виконав свій перший тестовий рейс із Кошице в українське Мукачево.

5 червня УЗ анонсувала запуск поїзда Мукачево – Кошице.

6 червня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди №960/961 та №962/963 Кошице—Мукачево—Кошице.

Економічна правда