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Amazon створила "Shazam для одягу"

Понеділок, 10 червня 2019, 13:45

 

Компанія Amazon створила інструмент на базі штучного інтелекту під назвою StyleSnap, який допомагає знаходити і підбирати під себе одяг по фотографії.

Про це повідомляє The Verge.

"Amazon - це гігантський онлайн-майданчик, але є ще один сектор, який йому належить зламати: мода. Щоб проникнути на цей прибутковий ринок, компанія представляє новий інструмент на основі штучного інтелекту під назвою StyleSnap, який допоможе покупцям знайти одяг для покупки", - зазначається у повідомленні.

StyleSnap - це вбудований у смартфон додаток. Щоб ним скористатися, потрібно зробити знімок або завантажити зображення, а додаток знайде схожі товари на сайті Amazon.

Поки що не ясно, чи стане це додаток затребуваним, особливо з огляду на те, що аналогічні послуги пропонує, наприклад, такий гігант онлайн-моди як Asos.

Amazon же поки не довів, що є "гуру моди".

Варто також зазначити, що в 2017 році Amazon вже запускала камеру зі штучним інтелектом Echo Look, яка давала користувачам рекомендації щодо моди. Однак, як зазначається, програмне забезпечення регулярно робило помилки і було не в змозі ідентифікувати різні наряди на зображеннях і давати повторно одні і ті ж рекомендації.

Нагадаємо:

У березні Amazon заявила про плани відкрити мережу продуктових магазинів.

У лютому Amazon вклала у виробника е-пікапів 700 мільйонів доларів.

У січні робот-кур'єр Amazon почав доставляти покупки.

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Економічна правда

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Amazon компанії технології

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