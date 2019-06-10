Amazon створила "Shazam для одягу"
Компанія Amazon створила інструмент на базі штучного інтелекту під назвою StyleSnap, який допомагає знаходити і підбирати під себе одяг по фотографії.
Про це повідомляє The Verge.
"Amazon - це гігантський онлайн-майданчик, але є ще один сектор, який йому належить зламати: мода. Щоб проникнути на цей прибутковий ринок, компанія представляє новий інструмент на основі штучного інтелекту під назвою StyleSnap, який допоможе покупцям знайти одяг для покупки", - зазначається у повідомленні.
StyleSnap - це вбудований у смартфон додаток. Щоб ним скористатися, потрібно зробити знімок або завантажити зображення, а додаток знайде схожі товари на сайті Amazon.
Поки що не ясно, чи стане це додаток затребуваним, особливо з огляду на те, що аналогічні послуги пропонує, наприклад, такий гігант онлайн-моди як Asos.
Amazon же поки не довів, що є "гуру моди".
Варто також зазначити, що в 2017 році Amazon вже запускала камеру зі штучним інтелектом Echo Look, яка давала користувачам рекомендації щодо моди. Однак, як зазначається, програмне забезпечення регулярно робило помилки і було не в змозі ідентифікувати різні наряди на зображеннях і давати повторно одні і ті ж рекомендації.
Нагадаємо:
У березні Amazon заявила про плани відкрити мережу продуктових магазинів.
У лютому Amazon вклала у виробника е-пікапів 700 мільйонів доларів.
У січні робот-кур'єр Amazon почав доставляти покупки.
Читайте також: На чому заробляють Apple, Google, Microsoft, Amazon і Facebook.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua