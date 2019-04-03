На чому заробляють Apple, Google, Microsoft, Amazon і Facebook

У минулому році технологічні гіганти великої п'ятірки — Amazon, Apple, Facebook, Microsoft і Alphabet — заробили в сукупності понад 800 мільярдів доларів, обігнавши при цьому Саудівську Аравію із сукупним ВВП 684 мільярда.

Про це з посиланням на звіт 10-К повідомляє Visual Capitalist у своїй статті.

Цікаво, що майже всю виручку (98,5%) Facebook забезпечила онлайн-реклама. У Google виручка від реклами дещо менша (85%). А головна стаття виручки Apple (63%) забезпечена продажами iPhone.

Виручка компаній за 2018 рік

Компанія Виручка, млрд дол Чистий прибуток Маржа, % Apple 265,6 59,5 22,4 Amazon 232,9 10,1 4,3 Alphabet 136,8 30,7 22,4 Microsoft 110,4 16,6 15 Facebook 55,8 22,1 39,6 Итого 801,5 139 17,3

У сукупності технологічні гіганти Великої п'ятірки в 2018 році зібрали трохи більше 800 мільярдів доларів доходу, що є одним із найбільш високих показників серед 20 найбільших країн світу за обсягом ВВП.

Для порівняння, ВВП Саудівської Аравії становить у сукупності навіть менше — 684 мільярди доларів.

Чистий прибуток, який забезпечили ці компанії своїм акціонерам, становить 139 мільярдів доларів (17,3%).

На чому заробили найбільше

Apple

Виручка Apple в 2018 році становить 265,6 млрд доларів.

Величезну частину свого доходу (62,8%) компанія генерує від iPhone. Виручка від IPad і Mac становить 7,1% і 9,6% відповідно.

Усі інші продукти і послуги компанії, зокрема й Apple TV, Apple Watch, продукти Beats, Apple Pay, AppleCare та інші, становлять усього 20,6% доходів.

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Amazon

Виручка Amazon за минулий рік становила 232,9 млрд доларів.

Максимальну віддачу компанія отримує від своїх інтернет-магазинів (52,8%), а також послуг сторонніх продавців (18,4%).

Дуже швидко розвиваються оффлайн-продажі, на яких компанія заробила в минулому році 17,2 млрд дол — на 197% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Amazon Web Services відомий як найприбутковіший сегмент Amazon, і на його частку припадає 11% виручки компанії.

Сегмент Amazon "Інше" також швидко розвивається, заробляючи переважно на продажі реклами.

Microsoft

Виручка цієї компанії у 2018 році становила 110,4 млрд доларів.

Microsoft має самий диверсифікований дохід серед технологічних гігантів. Це одна з причин, чому компанія наразі має найбільшу ринкову капіталізацію (901 млрд доларів) із Великої п'ятірки.

У Microsoft є 8 різних сегментів, які приносять ~ 5% і більше доходів. Найбільші з них — "Офісні продукти і хмарні сервіси" (25,7%), "Серверні продукти і хмарні сервіси" (23,7%) і Windows (17,7%).

Зазначається, що Alphabet і Facebook домінують в індустрії онлайн-реклами, тому що їх платформи дозволяють націлюватися на споживача з неймовірною точністю.

Alphabet

Виручка Alphabet у минулому році становила 136,8 млрд доларів.

При цьому 85% доходу компанії забезпечила реклама (через Google, YouTube, Google Maps, Google Ads тощо).

Інші продукти і послуги Google, такі як Google Play або телефон Google Pixel, дозволяють компанії отримувати 14,5% від загального доходу.

Facebook

Виручка цього технічного гіганта в минулому році становила 55,8 млрд доларів. При цьому майже весь свій дохід (98,5%) компанія генерує від реклами.

Всього 1,5% припадає на платежі та інші збори.

Незважаючи на те, що Facebook є безкоштовним сервісом для користувачів, компанія генерує більший дохід на користувача, ніж Netflix, який стягує плату за свій сервіс. Наприклад, у четвертому кварталі 2018 року Facebook заробляв 35 доларів на користувачі, а Netflix — 30.

Форма 10-K — це річний звіт, який вимагає Комісія з цінних паперів і бірж США, що дає вичерпну зведену інформацію про фінансові результати компаній.

Нагадаємо, що в Україні найбільше зростання податку на прибуток у 2018 році задекларували підприємства-виробники тютюнових виробів, електроустаткування і компанії, що займаються фінансовим посередництвом і видобутком сирої нафти.

Економічна правда