Всі розділи
Укр / Рус

Amazon вклала у виробника е-пікапів 700 мільйонів доларів

Неділя, 17 лютого 2019, 16:33
 

Американська корпорація Amazon разом з партнерами інвестувала у виробника електричних пікапів Rivian 700 мільйонів доларів.

Про це йдеться в прес-релізі Rivian, передає "Укрінформ".

Спершу підприємці збиралися виробляти родстери на базі моделей Lotus, але згодом змінили напрямок. Вирішено було залучити аудиторію, яка полюбляє бездоріжжя. Так і з'явилися два основних автомобіля Rivian: пікап R1T і позашляховик R1S.

Вони побудовані на однаковій платформі і коштуватимуть близько 70 тисяч доларів.

Виробник стверджує, що кожна з моделей зможе проїхати 643 кілометри без підзарядки, а розгін від нуля до сотні займе менше трьох секунд. У комплект також увійде автопілот.

Як повідомлялося, переговори щодо угоди відбувалися на тлі зусиль найбільшого конкурента Rivian з випуску електромобілів - компанії Tesla.

Минулого року генеральний директор Tesla Ілон Маск говорив своїм інвесторам, що електричний пікап – його "особистий фаворит" і компанія, ймовірно, розпочне його випуск одразу після Model Y, виробництво якої орієнтовно розпочнеться у 2020 році.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Amazon

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Безос проти Маска. Amazon інвестує півмільярда в безпілотне авто 10 лютого 2019, 10:00
Прибуток Amazon перевищив 10 мільярдів доларів 1 лютого 2019, 11:17
Робот-кур'єр Amazon приступив до доставки покупок 24 січня 2019, 12:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті