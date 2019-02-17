Amazon вклала у виробника е-пікапів 700 мільйонів доларів
Американська корпорація Amazon разом з партнерами інвестувала у виробника електричних пікапів Rivian 700 мільйонів доларів.
Про це йдеться в прес-релізі Rivian, передає "Укрінформ".
Спершу підприємці збиралися виробляти родстери на базі моделей Lotus, але згодом змінили напрямок. Вирішено було залучити аудиторію, яка полюбляє бездоріжжя. Так і з'явилися два основних автомобіля Rivian: пікап R1T і позашляховик R1S.
Вони побудовані на однаковій платформі і коштуватимуть близько 70 тисяч доларів.
Виробник стверджує, що кожна з моделей зможе проїхати 643 кілометри без підзарядки, а розгін від нуля до сотні займе менше трьох секунд. У комплект також увійде автопілот.
Як повідомлялося, переговори щодо угоди відбувалися на тлі зусиль найбільшого конкурента Rivian з випуску електромобілів - компанії Tesla.
Минулого року генеральний директор Tesla Ілон Маск говорив своїм інвесторам, що електричний пікап – його "особистий фаворит" і компанія, ймовірно, розпочне його випуск одразу після Model Y, виробництво якої орієнтовно розпочнеться у 2020 році.
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