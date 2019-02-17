Amazon вклала у виробника е-пікапів 700 мільйонів доларів

Американська корпорація Amazon разом з партнерами інвестувала у виробника електричних пікапів Rivian 700 мільйонів доларів.

Про це йдеться в прес-релізі Rivian, передає "Укрінформ".

Спершу підприємці збиралися виробляти родстери на базі моделей Lotus, але згодом змінили напрямок. Вирішено було залучити аудиторію, яка полюбляє бездоріжжя. Так і з'явилися два основних автомобіля Rivian: пікап R1T і позашляховик R1S.

Вони побудовані на однаковій платформі і коштуватимуть близько 70 тисяч доларів.

Виробник стверджує, що кожна з моделей зможе проїхати 643 кілометри без підзарядки, а розгін від нуля до сотні займе менше трьох секунд. У комплект також увійде автопілот.

Як повідомлялося, переговори щодо угоди відбувалися на тлі зусиль найбільшого конкурента Rivian з випуску електромобілів - компанії Tesla.

Минулого року генеральний директор Tesla Ілон Маск говорив своїм інвесторам, що електричний пікап – його "особистий фаворит" і компанія, ймовірно, розпочне його випуск одразу після Model Y, виробництво якої орієнтовно розпочнеться у 2020 році.