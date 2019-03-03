Amazon планує відкрити мережу продуктових магазинів

Американська компанія Amazon.com Inc. планує відкрити десятки продуктових магазинів в декількох великих містах США.

Про це пише Комерсант.

Компанія хоче розширити свої можливості в продуктовій сфері, пише The Wall Street Journal.

Як розповів один із співрозмовників видання, перший магазин Amazon відкриє в Лос-Анджелесі в кінці цього року. Компанія також підписала договори про оренду ще як мінімум двох приміщень для продуктових магазинів, які планується відкрити на початку 2020 року. Де вони будуть розташовані, поки не відомо.

Інші джерела видання заявили, що Amazon відкриє магазини в Сан-Франциско, Сіетлі, Чикаго, Вашингтоні, окрузі Колумбія і Філадельфії.

WSJ стверджує, що нові магазини компанії будуть відрізнятися від належної їй мережі супермаркетів Whole Foods Market. Крім того, не ясно, чи буде в назві нових магазинів фігурувати згадка Amazon.

Ще один співрозмовник газети додав, що Amazon також розглядає можливість покупки регіональних продуктових мереж, що включають близько десяти магазинів. На тлі новин про плани компанії акції Amazon зросли на 2%, зазначає WSJ.

Нагадаємо, Amazon придбала мережу супермаркетів Whole Foods в 2017 році. Сума угоди становила 13,7 млрд доларів. В результаті поглинання мережа зберегла свою назву, штаб-квартиру в Остіні і топ-менеджмент. У 2018 року Amazon почала тестувати доставку з магазинів Whole Foods.