МАУ не планує відмовлятися від Boeing 737 MAX

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" не планує відмовлятися від купівлі трьох літаків Boeing 737 MAX, але коли отримає судна поки невідомо.

Про це Укрінформу повідомив віце-президент МАУ з комерції Сергій Фоменко.

"Поки ми не плануємо відмовлятися ( від купівлі Boeing 737 MAX - ред). Ми сподіваємося, що все буде вирішено і можна буде користуватися цими літаками", - сказав він.

Щодо терміну отримання Boeing 737 MAX Фоменко зазначив, що це залежить від того, коли буде дозвіл авіаційної адміністрації США (щодо експлуатації літаків — ред.), агентства авіаційної безпеки ЕАSA і Державіаслужби України.

Фоменко нагадав, що МАУ змушена була скоротити плани на це літо щодо кількості рейсів.

"Ми не виконуємо стільки рейсів, скільки планувалося, не за тим розкладом як планувалося, але про всі зміни ми намагаємося попереджувати за півтора місяці, щоб пасажирам запропонувати альтернативу", - додав він.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

19 квітня Boeing завершив випробування 737 MAX c оновленим ПЗ.

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