Презентацію новітнього Boeing 777X зробили закритою

Компанія Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

Про це повідомив CNN.

За даними телеканалу, 13 березня перший Boeing 777X був представлений співробітникам компанії у приміщенні заводу з виробництва широкофюзеляжних літаків у місті Еверетт (штат Вашингтон), хоча раніше у компанії заявили, що перенесуть презентацію.

Довжина нового лайнера становить 77 м, розмах крил - 72 м. При цьому компанія вперше в цивільній авіації застосувала технологію зі складанням крил.

Також Boeing 777X стане найбільшим у світі пасажирським літаком з двома двигунами, діаметр турбіни яких становить майже 3,5 м.

