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Презентацію новітнього Boeing 777X зробили закритою

Неділя, 17 березня 2019, 17:42
 
Фото twitter.com/SamChuiPhotos

Компанія Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

Про це повідомив CNN.

За даними телеканалу, 13 березня перший Boeing 777X був представлений співробітникам компанії у приміщенні заводу з виробництва широкофюзеляжних літаків у місті Еверетт (штат Вашингтон), хоча раніше у компанії заявили, що перенесуть презентацію.

Довжина нового лайнера становить 77 м, розмах крил - 72 м. При цьому компанія вперше в цивільній авіації застосувала технологію зі складанням крил.

Також Boeing 777X стане найбільшим у світі пасажирським літаком з двома двигунами, діаметр турбіни яких становить майже 3,5 м.

Базовою модифікацією новітнього лайнера стане Boeing 777-9X, який у залежності від компоновки зможе прийняти на борт від 400 до 425 пасажирів. При цьому дальність польоту базової версії складе трохи більше 14 тис. км.

Укорочена версія Boeing 777-8X, довжина якої складе 70 м, зможе вмістити 350-375 пасажирів і зможе пролетіти трохи більше 16 тис. км.

У компанії відзначили, що витрата палива і експлуатаційні витрати лайнерів Boeing 777X будуть нижче, ніж у моделей конкурентів на 10-12%.

Перший політ новітній лайнер здійснить вже в найближчі місяці, а поставки замовникам очікуються в 2020 році.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

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Boeing транспорт авіа

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