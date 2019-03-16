Boeing оновить програмне забезпечення для літаків 737 MАХ
Американський літакобудівник Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX протягом тижня або 10 днів.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
Компанія працює над оновленням програмного забезпечення для протистопорної системи і дисплеїв пілотів на своєму найбільш продаваному літаку Boeing 737 MAX.
Подібність між траєкторіями польоту літаків індонезійської і ефіопської авіаліній, що розбилися, підняло нові питання про систему, але поки немає ніяких доказів того, що проблема полягає в програмному забезпеченні.
Нагадаємо:
10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.
Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.
У жовтні 2018 року літак індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.
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