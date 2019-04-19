Boeing завершив випробування 737 MAX c оновленим ПЗ

Boeing завершив льотні випробування моделі 737 MAX c оновленим програмним забезпеченням системи поліпшення характеристик маневрування MCAS.

Про це повідомив глава компанії Денис Мюіленбург у відеозверненні, яке опубліковано на сторінках Boeing в соціальних мережах, передає avianews.com.

За його словами, пілоти-випробувачі Boeing виконали 120 польотів на 737 MAX тривалістю понад 203 годин з оновленою системою MCAS.

"Ми виконали офіційний тестовий політ з оновленим програмним забезпеченням. На борту знаходилися наші ключові технічні фахівці і проектувальники. Це був заключний політ перед сертифікаційним польотом", - заявив Мюіленбург.

Глава Boeing підкреслив, що йому самому вдалося побувати на борту 737 MAX під час виконання іншого демонстраційного польоту і побачити оновлену систему MCAS, яка працювала так, як було задумано, в різних умовах польоту.

"У всьому світі 85% з понад 50 наших клієнтів і експлуатантів літаків 737 MAX вже змогли випробувати оновлене програмне забезпечення за допомогою серії сесій на симуляторі польотів", - додав Мюіленбург.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

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