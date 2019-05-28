Новини 28 травня: прибутки банків, нові євро, реакція бізнесу на розмови про дефолт

Про прибутки банків. Українські банки в січні-квітні 2019 року отримали 18,1 мільярдів гривень чистого прибутку - на 69,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про нові євро. У країнах єврозони вводяться в обіг нові купюри в 100 і 200 євро - вони стали вужчими і мають додаткові елементи захисту.

Про реакцію бізнесу на розмови про дефолт. Європейська бізнес асоціація наполягає на необхідності продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки оголошення дефолту порушить макроекономічну стабільність країни.

Про нове обленерго Ахметова. Енергохолдинг ДТЕК офіційно отримав контроль над "Київобленерго" і звільнив правління компанії.

Про "Роттердам+". Антимонопольний комітет постановив почати розгляд справи про вчинення НКРЕКП антиконкурентних дій шляхом надання частині виробників електроенергії переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів.

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Як Нафтогаз переміг Газпром в Стокгольмі. Історія однієї війни

У книзі "Стокгольм. Бери або плати" один з керівників "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів про перебіг найбільшого в історії комерційного арбітражу між "Нафтогазом" та "Газпромом". ЕП наводить цитати з книги.